Токеномика Sport Bettor AI (ZEBRO) Откройте для себя ключевую информацию о Sport Bettor AI (ZEBRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sport Bettor AI (ZEBRO) Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Купить ZEBRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Sport Bettor AI (ZEBRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sport Bettor AI (ZEBRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 116,69K $ 116,69K $ 116,69K Общее предложение: $ 999,24M $ 999,24M $ 999,24M Оборотное предложение: $ 999,24M $ 999,24M $ 999,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,69K $ 116,69K $ 116,69K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011678 $ 0,00011678 $ 0,00011678 Узнайте больше о цене Sport Bettor AI (ZEBRO)

Токеномика Sport Bettor AI (ZEBRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sport Bettor AI (ZEBRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEBRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEBRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEBRO, изучите текущую цену ZEBRO!

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