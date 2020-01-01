Токеномика Soyjak (SOY) Откройте для себя ключевую информацию о Soyjak (SOY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Soyjak (SOY) Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts! Официальный сайт: https://soyjak.life/ Купить SOY сейчас!

Токеномика и анализ цен Soyjak (SOY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soyjak (SOY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 532,09K $ 532,09K $ 532,09K Общее предложение: $ 979,56M $ 979,56M $ 979,56M Оборотное предложение: $ 979,56M $ 979,56M $ 979,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 532,09K $ 532,09K $ 532,09K Исторический максимум: $ 0,00656405 $ 0,00656405 $ 0,00656405 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00054319 $ 0,00054319 $ 0,00054319 Узнайте больше о цене Soyjak (SOY)

Токеномика Soyjak (SOY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Soyjak (SOY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOY, изучите текущую цену SOY!

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