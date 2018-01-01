Токеномика SOMESING (SSG) Откройте для себя ключевую информацию о SOMESING (SSG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SOMESING (SSG) SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Официальный сайт: https://somesing.io/ Whitepaper: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf Купить SSG сейчас!

Токеномика и анализ цен SOMESING (SSG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOMESING (SSG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 363,04K $ 363,04K $ 363,04K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 363,04K $ 363,04K $ 363,04K Исторический максимум: $ 0,285814 $ 0,285814 $ 0,285814 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SOMESING (SSG)

Токеномика SOMESING (SSG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SOMESING (SSG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SSG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SSG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SSG, изучите текущую цену SSG!

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