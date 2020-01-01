Токеномика Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Откройте для себя ключевую информацию о Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Официальный сайт: https://app.solv.finance/babylon Купить XSOLVBTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 625,47M $ 625,47M $ 625,47M Общее предложение: $ 5,83K $ 5,83K $ 5,83K Оборотное предложение: $ 5,83K $ 5,83K $ 5,83K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 625,47M $ 625,47M $ 625,47M Исторический максимум: $ 117 077 $ 117 077 $ 117 077 Исторический минимум: $ 11 402,13 $ 11 402,13 $ 11 402,13 Текущая цена: $ 107 197 $ 107 197 $ 107 197 Узнайте больше о цене Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Токеномика Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XSOLVBTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XSOLVBTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSOLVBTC, изучите текущую цену XSOLVBTC!

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