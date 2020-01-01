Токеномика Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Токеномика Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

Официальный сайт:
https://app.solv.finance/babylon

Токеномика и анализ цен Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 625,47M
$ 625,47M$ 625,47M
Общее предложение:
$ 5,83K
$ 5,83K$ 5,83K
Оборотное предложение:
$ 5,83K
$ 5,83K$ 5,83K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 625,47M
$ 625,47M$ 625,47M
Исторический максимум:
$ 117 077
$ 117 077$ 117 077
Исторический минимум:
$ 11 402,13
$ 11 402,13$ 11 402,13
Текущая цена:
$ 107 197
$ 107 197$ 107 197

Токеномика Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XSOLVBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XSOLVBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSOLVBTC, изучите текущую цену XSOLVBTC!

Прогноз цены XSOLVBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.