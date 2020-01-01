Токеномика SOLA AI (SOLA)

Токеномика SOLA AI (SOLA)

Откройте для себя ключевую информацию о SOLA AI (SOLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SOLA AI (SOLA)

Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use.

Официальный сайт:
https://solaai.xyz/

Токеномика и анализ цен SOLA AI (SOLA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLA AI (SOLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 368,47K
$ 368,47K$ 368,47K
Общее предложение:
$ 999,91M
$ 999,91M$ 999,91M
Оборотное предложение:
$ 999,91M
$ 999,91M$ 999,91M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 368,47K
$ 368,47K$ 368,47K
Исторический максимум:
$ 0,00839906
$ 0,00839906$ 0,00839906
Исторический минимум:
$ 0,00027021
$ 0,00027021$ 0,00027021
Текущая цена:
$ 0,0003697
$ 0,0003697$ 0,0003697

Токеномика SOLA AI (SOLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SOLA AI (SOLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLA, изучите текущую цену SOLA!

Прогноз цены SOLA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.