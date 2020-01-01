Токеномика Smoothy (SMTY)

Токеномика Smoothy (SMTY)

Откройте для себя ключевую информацию о Smoothy (SMTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smoothy (SMTY)

Официальный сайт:
https://smoothy.finance/

Токеномика и анализ цен Smoothy (SMTY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smoothy (SMTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 135,94K
$ 135,94K$ 135,94K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 91,46M
$ 91,46M$ 91,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 148,64K
$ 148,64K$ 148,64K
Исторический максимум:
$ 3,63
$ 3,63$ 3,63
Исторический минимум:
$ 0,00148515
$ 0,00148515$ 0,00148515
Текущая цена:
$ 0,00148534
$ 0,00148534$ 0,00148534

Токеномика Smoothy (SMTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smoothy (SMTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SMTY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SMTY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMTY, изучите текущую цену SMTY!

Прогноз цены SMTY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.