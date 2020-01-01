Токеномика Smol Su (SU) Откройте для себя ключевую информацию о Smol Su (SU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smol Su (SU) What is the project about? Smol Su jus wanna be CT famous What makes your project unique? Smol Su is a Smolting meme based off of Zhu Su the co founder of 3 arrows capital, a first of its kind mover in the space. History of your project. Smol Su is a Smolting meme based off of Zhu Su the co founder of 3 arrows capital. Launched on 4/30 with a mission to become CT Famous What’s next for your project? As Smol Su continues his mission to become CT Famous we can expect more partnerships and marketing. What can your token be used for? To help Smol Su get CT famous! Официальный сайт: https://www.smol-su.com/ Купить SU сейчас!

Токеномика и анализ цен Smol Su (SU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smol Su (SU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,53K $ 61,53K $ 61,53K Исторический максимум: $ 6,55 $ 6,55 $ 6,55 Исторический минимум: $ 0,00863005 $ 0,00863005 $ 0,00863005 Текущая цена: $ 0,061534 $ 0,061534 $ 0,061534 Узнайте больше о цене Smol Su (SU)

Токеномика Smol Su (SU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smol Su (SU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SU, изучите текущую цену SU!

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