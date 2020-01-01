Токеномика Skimask Pnut (SKINUT) Откройте для себя ключевую информацию о Skimask Pnut (SKINUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skimask Pnut (SKINUT) Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Официальный сайт: https://skimaskpnut.meme/ Купить SKINUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Skimask Pnut (SKINUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skimask Pnut (SKINUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,80K $ 42,80K $ 42,80K Общее предложение: $ 991,44M $ 991,44M $ 991,44M Оборотное предложение: $ 991,44M $ 991,44M $ 991,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,80K $ 42,80K $ 42,80K Исторический максимум: $ 0,00206967 $ 0,00206967 $ 0,00206967 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Skimask Pnut (SKINUT)

Токеномика Skimask Pnut (SKINUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skimask Pnut (SKINUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKINUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKINUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKINUT, изучите текущую цену SKINUT!

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