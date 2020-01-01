Токеномика Skimask Pnut (SKINUT)
Информация о Skimask Pnut (SKINUT)
Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.
Токеномика и анализ цен Skimask Pnut (SKINUT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skimask Pnut (SKINUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Skimask Pnut (SKINUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Skimask Pnut (SKINUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SKINUT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SKINUT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKINUT, изучите текущую цену SKINUT!
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