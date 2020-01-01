Токеномика Skibidi Toilet (SKBDI) Откройте для себя ключевую информацию о Skibidi Toilet (SKBDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skibidi Toilet (SKBDI) The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Официальный сайт: https://www.skbdi.lol/ Купить SKBDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Skibidi Toilet (SKBDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skibidi Toilet (SKBDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,21M $ 4,21M $ 4,21M Общее предложение: $ 74,92M $ 74,92M $ 74,92M Оборотное предложение: $ 74,92M $ 74,92M $ 74,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,21M $ 4,21M $ 4,21M Исторический максимум: $ 1,026 $ 1,026 $ 1,026 Исторический минимум: $ 0,0178059 $ 0,0178059 $ 0,0178059 Текущая цена: $ 0,056138 $ 0,056138 $ 0,056138 Узнайте больше о цене Skibidi Toilet (SKBDI)

Токеномика Skibidi Toilet (SKBDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skibidi Toilet (SKBDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKBDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKBDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKBDI, изучите текущую цену SKBDI!

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