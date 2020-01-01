Токеномика Skeb (SKEB)

Токеномика Skeb (SKEB)

Откройте для себя ключевую информацию о Skeb (SKEB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Skeb (SKEB)

Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse.

Официальный сайт:
https://skebcoin.com/

Токеномика и анализ цен Skeb (SKEB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skeb (SKEB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,08M
$ 4,08M$ 4,08M
Общее предложение:
$ 9,98B
$ 9,98B$ 9,98B
Оборотное предложение:
$ 9,37B
$ 9,37B$ 9,37B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,34M
$ 4,34M$ 4,34M
Исторический максимум:
$ 0,01238736
$ 0,01238736$ 0,01238736
Исторический минимум:
$ 0,0000653
$ 0,0000653$ 0,0000653
Текущая цена:
$ 0,00043478
$ 0,00043478$ 0,00043478

Токеномика Skeb (SKEB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Skeb (SKEB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SKEB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SKEB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKEB, изучите текущую цену SKEB!

Прогноз цены SKEB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.