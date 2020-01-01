Токеномика Skeb (SKEB) Откройте для себя ключевую информацию о Skeb (SKEB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skeb (SKEB) Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Официальный сайт: https://skebcoin.com/ Купить SKEB сейчас!

Токеномика и анализ цен Skeb (SKEB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skeb (SKEB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,08M $ 4,08M $ 4,08M Общее предложение: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B Оборотное предложение: $ 9,37B $ 9,37B $ 9,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,34M $ 4,34M $ 4,34M Исторический максимум: $ 0,01238736 $ 0,01238736 $ 0,01238736 Исторический минимум: $ 0,0000653 $ 0,0000653 $ 0,0000653 Текущая цена: $ 0,00043478 $ 0,00043478 $ 0,00043478 Узнайте больше о цене Skeb (SKEB)

Токеномика Skeb (SKEB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skeb (SKEB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKEB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKEB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKEB, изучите текущую цену SKEB!

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