Токеномика Sillycat (SILLYCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Sillycat (SILLYCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sillycat (SILLYCAT) Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town. Официальный сайт: https://silly-cat.com/ Купить SILLYCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Sillycat (SILLYCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sillycat (SILLYCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,41K $ 25,41K $ 25,41K Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 25,41K $ 25,41K $ 25,41K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sillycat (SILLYCAT)

Токеномика Sillycat (SILLYCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sillycat (SILLYCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SILLYCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SILLYCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SILLYCAT, изучите текущую цену SILLYCAT!

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