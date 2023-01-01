Токеномика Silk (SILK) Откройте для себя ключевую информацию о Silk (SILK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Silk (SILK) Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation. Официальный сайт: https://app.shadeprotocol.io/silk Whitepaper: https://shadeprotocol.io/wp-content/uploads/2023/01/Shade-Protocol-Whitepaper.pdf Купить SILK сейчас!

Токеномика и анализ цен Silk (SILK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Silk (SILK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Общее предложение: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Оборотное предложение: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Исторический максимум: $ 2,03 $ 2,03 $ 2,03 Исторический минимум: $ 0,00000112 $ 0,00000112 $ 0,00000112 Текущая цена: $ 1,26 $ 1,26 $ 1,26 Узнайте больше о цене Silk (SILK)

Токеномика Silk (SILK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Silk (SILK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SILK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SILK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SILK, изучите текущую цену SILK!

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