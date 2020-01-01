Токеномика Signata (SATA) Откройте для себя ключевую информацию о Signata (SATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Signata (SATA) The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers. Официальный сайт: https://sata.technology/ Купить SATA сейчас!

Токеномика и анализ цен Signata (SATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Signata (SATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 362,85K $ 362,85K $ 362,85K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 19,70M $ 19,70M $ 19,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,84M $ 1,84M $ 1,84M Исторический максимум: $ 0,730327 $ 0,730327 $ 0,730327 Исторический минимум: $ 0,00178073 $ 0,00178073 $ 0,00178073 Текущая цена: $ 0,01841462 $ 0,01841462 $ 0,01841462 Узнайте больше о цене Signata (SATA)

Токеномика Signata (SATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Signata (SATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATA, изучите текущую цену SATA!

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