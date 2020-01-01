Токеномика Signata (SATA)

Токеномика Signata (SATA)

Откройте для себя ключевую информацию о Signata (SATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Signata (SATA)

The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.

Официальный сайт:
https://sata.technology/

Токеномика и анализ цен Signata (SATA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Signata (SATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 362,85K
$ 362,85K$ 362,85K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 19,70M
$ 19,70M$ 19,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,84M
$ 1,84M$ 1,84M
Исторический максимум:
$ 0,730327
$ 0,730327$ 0,730327
Исторический минимум:
$ 0,00178073
$ 0,00178073$ 0,00178073
Текущая цена:
$ 0,01841462
$ 0,01841462$ 0,01841462

Токеномика Signata (SATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Signata (SATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SATA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SATA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATA, изучите текущую цену SATA!

Прогноз цены SATA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.