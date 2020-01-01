Токеномика Shrapnel (SHRAP) Откройте для себя ключевую информацию о Shrapnel (SHRAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shrapnel (SHRAP) SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt. Официальный сайт: https://www.shrapnel.com/ Whitepaper: https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf Купить SHRAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Shrapnel (SHRAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shrapnel (SHRAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,51M $ 6,51M $ 6,51M Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 1,47B $ 1,47B $ 1,47B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,26M $ 13,26M $ 13,26M Исторический максимум: $ 0,435265 $ 0,435265 $ 0,435265 Исторический минимум: $ 0,00316948 $ 0,00316948 $ 0,00316948 Текущая цена: $ 0,0044254 $ 0,0044254 $ 0,0044254 Узнайте больше о цене Shrapnel (SHRAP)

Токеномика Shrapnel (SHRAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shrapnel (SHRAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHRAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHRAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHRAP, изучите текущую цену SHRAP!

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