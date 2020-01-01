Токеномика Shrapnel (SHRAP)

Токеномика Shrapnel (SHRAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Shrapnel (SHRAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Shrapnel (SHRAP)

SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.

Официальный сайт:
https://www.shrapnel.com/
Whitepaper:
https://public.shrapnel.com/Shrapnel-White-Paper.pdf

Токеномика и анализ цен Shrapnel (SHRAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shrapnel (SHRAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,51M
$ 6,51M$ 6,51M
Общее предложение:
$ 3,00B
$ 3,00B$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 1,47B
$ 1,47B$ 1,47B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,26M
$ 13,26M$ 13,26M
Исторический максимум:
$ 0,435265
$ 0,435265$ 0,435265
Исторический минимум:
$ 0,00316948
$ 0,00316948$ 0,00316948
Текущая цена:
$ 0,0044254
$ 0,0044254$ 0,0044254

Токеномика Shrapnel (SHRAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Shrapnel (SHRAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHRAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHRAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHRAP, изучите текущую цену SHRAP!

Прогноз цены SHRAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.