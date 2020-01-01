Токеномика Sharbi ($SHARBI)

Токеномика Sharbi ($SHARBI)

Откройте для себя ключевую информацию о Sharbi ($SHARBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sharbi ($SHARBI)

$Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential.

With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table.

Sharbi - Get Some

Официальный сайт:
https://sharbi.net
Whitepaper:
https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen

Токеномика и анализ цен Sharbi ($SHARBI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sharbi ($SHARBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 261,51K
$ 261,51K$ 261,51K
Общее предложение:
$ 74,96B
$ 74,96B$ 74,96B
Оборотное предложение:
$ 74,96B
$ 74,96B$ 74,96B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 261,51K
$ 261,51K$ 261,51K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Sharbi ($SHARBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sharbi ($SHARBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $SHARBI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $SHARBI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SHARBI, изучите текущую цену $SHARBI!

Прогноз цены $SHARBI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.