Токеномика Sharbi ($SHARBI) Откройте для себя ключевую информацию о Sharbi ($SHARBI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Sharbi ($SHARBI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sharbi ($SHARBI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 261,51K $ 261,51K $ 261,51K Общее предложение: $ 74,96B $ 74,96B $ 74,96B Оборотное предложение: $ 74,96B $ 74,96B $ 74,96B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 261,51K $ 261,51K $ 261,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Sharbi ($SHARBI)

Токеномика Sharbi ($SHARBI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sharbi ($SHARBI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $SHARBI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $SHARBI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $SHARBI, изучите текущую цену $SHARBI!

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