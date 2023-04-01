Токеномика Shanghai Inu (SHANG) Откройте для себя ключевую информацию о Shanghai Inu (SHANG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Shanghai Inu (SHANG) Ethereum's Shanghai upgrade is one of the biggest and most anticipated blockchain developments in crypto history.The futuristic cyborg hybrid dog $SHANG will benefit immensely from this.Become part of a unique meme token project designed to impress with its awesome utilities like Liquid ETH staking, Al implementation and many other things. Artificial intelligence will play tremendous role in the world in the future, and Shanghai Inu will provide first-class services in this field in time.As a 100% community-based project, it is our vision that $SHANG will get full attention in the crypto space and will fall into the hands of many investors with its eye-catching name and design! Официальный сайт: https://shanghaiinu.io/ Whitepaper: https://shanghaiinu.io/wp-content/uploads/2023/04/WHITEPAPER-SHANGHAI-INU.pdf Купить SHANG сейчас!

Токеномика и анализ цен Shanghai Inu (SHANG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Shanghai Inu (SHANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,45K $ 137,45K $ 137,45K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000137512 $ 0,000000000137512 $ 0,000000000137512 Узнайте больше о цене Shanghai Inu (SHANG)

Токеномика Shanghai Inu (SHANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Shanghai Inu (SHANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHANG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHANG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHANG, изучите текущую цену SHANG!

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