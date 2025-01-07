Цена sentient memes producer (MEMETIC)
Текущая цена sentient memes producer (MEMETIC) сегодня составляет 0.00255919 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.38M USD. Цена MEMETIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка sentient memes producer:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 294.38K USD
- Изменение цены sentient memes producer в течение дня составляет +60.80%
- Оборотное предложение составляет 929.99M USD
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За сегодня изменение цены sentient memes producer на USD составило $ +0.00096763.
За последние 30 дней изменение цены sentient memes producer на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены sentient memes producer на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены sentient memes producer на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00096763
|+60.80%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен sentient memes producer: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-2.24%
+60.80%
+122.53%
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|1 MEMETIC к AUD
A$0.0040691121
|1 MEMETIC к GBP
￡0.0020217601
|1 MEMETIC к EUR
€0.0024312305
|1 MEMETIC к USD
$0.00255919
|1 MEMETIC к MYR
RM0.0114907631
|1 MEMETIC к TRY
₺0.0904417746
|1 MEMETIC к JPY
¥0.403328344
|1 MEMETIC к RUB
₽0.2738077381
|1 MEMETIC к INR
₹0.2193481749
|1 MEMETIC к IDR
Rp41.2772522857
|1 MEMETIC к PHP
₱0.1486121633
|1 MEMETIC к EGP
￡E.0.1296229735
|1 MEMETIC к BRL
R$0.0156878347
|1 MEMETIC к CAD
C$0.0036596417
|1 MEMETIC к BDT
৳0.3121699962
|1 MEMETIC к NGN
₦3.9554584721
|1 MEMETIC к UAH
₴0.1085352479
|1 MEMETIC к VES
Bs0.13307788
|1 MEMETIC к PKR
Rs0.7158566268
|1 MEMETIC к KZT
₸1.3583668682
|1 MEMETIC к THB
฿0.0882664631
|1 MEMETIC к TWD
NT$0.0836599211
|1 MEMETIC к CHF
Fr0.002303271
|1 MEMETIC к HKD
HK$0.0198849063
|1 MEMETIC к MAD
.د.م0.0256686757