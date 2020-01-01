Токеномика Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Откройте для себя ключевую информацию о Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery. Официальный сайт: https://app.virtuals.io/virtuals/3098 Купить SENKU сейчас!

Токеномика и анализ цен Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Senku Ishigami by Virtuals (SENKU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 73,47K $ 73,47K $ 73,47K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 73,47K $ 73,47K $ 73,47K Исторический максимум: $ 0,00653648 $ 0,00653648 $ 0,00653648 Исторический минимум: $ 0,00002588 $ 0,00002588 $ 0,00002588 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

Токеномика Senku Ishigami by Virtuals (SENKU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENKU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENKU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENKU, изучите текущую цену SENKU!

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