Токеномика sDOLA (SDOLA) Откройте для себя ключевую информацию о sDOLA (SDOLA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о sDOLA (SDOLA) sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA. Официальный сайт: https://www.inverse.finance/sDOLA Whitepaper: https://www.inverse.finance/sDOLA.pdf Купить SDOLA сейчас!

Токеномика и анализ цен sDOLA (SDOLA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене sDOLA (SDOLA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,22M $ 28,22M $ 28,22M Общее предложение: $ 25,06M $ 25,06M $ 25,06M Оборотное предложение: $ 24,82M $ 24,82M $ 24,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,49M $ 28,49M $ 28,49M Исторический максимум: $ 1,15 $ 1,15 $ 1,15 Исторический минимум: $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Текущая цена: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Узнайте больше о цене sDOLA (SDOLA)

Токеномика sDOLA (SDOLA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики sDOLA (SDOLA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDOLA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDOLA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDOLA, изучите текущую цену SDOLA!

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