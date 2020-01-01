Токеномика Screaming Hyrax ($MAMA) Откройте для себя ключевую информацию о Screaming Hyrax ($MAMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Screaming Hyrax ($MAMA) This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme. Официальный сайт: https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol Купить $MAMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Screaming Hyrax ($MAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Screaming Hyrax ($MAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,03K $ 29,03K $ 29,03K Общее предложение: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M Оборотное предложение: $ 999,03M $ 999,03M $ 999,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,03K $ 29,03K $ 29,03K Исторический максимум: $ 0,00551756 $ 0,00551756 $ 0,00551756 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Screaming Hyrax ($MAMA)

Токеномика Screaming Hyrax ($MAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Screaming Hyrax ($MAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $MAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $MAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $MAMA, изучите текущую цену $MAMA!

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