Токеномика Scoutly AI (SCOUT) Откройте для себя ключевую информацию о Scoutly AI (SCOUT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Scoutly AI (SCOUT) Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Официальный сайт: https://scoutly.gg/ Купить SCOUT сейчас!

Токеномика и анализ цен Scoutly AI (SCOUT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Scoutly AI (SCOUT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 128.01K $ 128.01K $ 128.01K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 128.01K $ 128.01K $ 128.01K Исторический максимум: $ 0.01701504 $ 0.01701504 $ 0.01701504 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00012801 $ 0.00012801 $ 0.00012801 Узнайте больше о цене Scoutly AI (SCOUT)

Токеномика Scoutly AI (SCOUT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Scoutly AI (SCOUT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCOUT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCOUT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCOUT, изучите текущую цену SCOUT!

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