Токеномика Science Cult Mascot (HELA) Откройте для себя ключевую информацию о Science Cult Mascot (HELA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Science Cult Mascot (HELA) HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day. Официальный сайт: https://helacult.com/ Купить HELA сейчас!

Токеномика и анализ цен Science Cult Mascot (HELA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Science Cult Mascot (HELA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,98K $ 49,98K $ 49,98K Общее предложение: $ 999,43M $ 999,43M $ 999,43M Оборотное предложение: $ 999,43M $ 999,43M $ 999,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,98K $ 49,98K $ 49,98K Исторический максимум: $ 0,00325709 $ 0,00325709 $ 0,00325709 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Science Cult Mascot (HELA)

Токеномика Science Cult Mascot (HELA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Science Cult Mascot (HELA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HELA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HELA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HELA, изучите текущую цену HELA!

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