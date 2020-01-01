Токеномика SavePlanetEarth (SPE) Откройте для себя ключевую информацию о SavePlanetEarth (SPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SavePlanetEarth (SPE) Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Официальный сайт: https://www.saveplanetearth.io/ Купить SPE сейчас!

Токеномика и анализ цен SavePlanetEarth (SPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SavePlanetEarth (SPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Общее предложение: $ 589,51M $ 589,51M $ 589,51M Оборотное предложение: $ 589,51M $ 589,51M $ 589,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,30M $ 3,30M $ 3,30M Исторический максимум: $ 0,14091 $ 0,14091 $ 0,14091 Исторический минимум: $ 0,00298054 $ 0,00298054 $ 0,00298054 Текущая цена: $ 0,00559004 $ 0,00559004 $ 0,00559004 Узнайте больше о цене SavePlanetEarth (SPE)

Токеномика SavePlanetEarth (SPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SavePlanetEarth (SPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPE, изучите текущую цену SPE!

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