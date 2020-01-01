Токеномика Sandy Codex (SANDY)

Токеномика Sandy Codex (SANDY)

Откройте для себя ключевую информацию о Sandy Codex (SANDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sandy Codex (SANDY)

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

Официальный сайт:
https://www.sandycodex.com/
Whitepaper:
https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent

Токеномика и анализ цен Sandy Codex (SANDY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sandy Codex (SANDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 644,71K
$ 644,71K$ 644,71K
Общее предложение:
$ 724,65M
$ 724,65M$ 724,65M
Оборотное предложение:
$ 724,65M
$ 724,65M$ 724,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 644,71K
$ 644,71K$ 644,71K
Исторический максимум:
$ 0,01349582
$ 0,01349582$ 0,01349582
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00088859
$ 0,00088859$ 0,00088859

Токеномика Sandy Codex (SANDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sandy Codex (SANDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SANDY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SANDY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANDY, изучите текущую цену SANDY!

Прогноз цены SANDY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.