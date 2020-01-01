Токеномика Sandy Codex (SANDY) Откройте для себя ключевую информацию о Sandy Codex (SANDY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sandy Codex (SANDY) CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. Официальный сайт: https://www.sandycodex.com/ Whitepaper: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent Купить SANDY сейчас!

Токеномика и анализ цен Sandy Codex (SANDY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sandy Codex (SANDY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 644,71K $ 644,71K $ 644,71K Общее предложение: $ 724,65M $ 724,65M $ 724,65M Оборотное предложение: $ 724,65M $ 724,65M $ 724,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 644,71K $ 644,71K $ 644,71K Исторический максимум: $ 0,01349582 $ 0,01349582 $ 0,01349582 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00088859 $ 0,00088859 $ 0,00088859 Узнайте больше о цене Sandy Codex (SANDY)

Токеномика Sandy Codex (SANDY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sandy Codex (SANDY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SANDY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SANDY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANDY, изучите текущую цену SANDY!

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