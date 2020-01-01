Токеномика Samurai Starter (SAM) Откройте для себя ключевую информацию о Samurai Starter (SAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Samurai Starter (SAM) Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Официальный сайт: https://www.samuraistarter.com/ Купить SAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Samurai Starter (SAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Samurai Starter (SAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 179,39K $ 179,39K $ 179,39K Общее предложение: $ 130,00M $ 130,00M $ 130,00M Оборотное предложение: $ 98,76M $ 98,76M $ 98,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 236,14K $ 236,14K $ 236,14K Исторический максимум: $ 0,053232 $ 0,053232 $ 0,053232 Исторический минимум: $ 0,00152788 $ 0,00152788 $ 0,00152788 Текущая цена: $ 0,00181557 $ 0,00181557 $ 0,00181557 Узнайте больше о цене Samurai Starter (SAM)

Токеномика Samurai Starter (SAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Samurai Starter (SAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAM, изучите текущую цену SAM!

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