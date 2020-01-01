Токеномика Sam Bankmeme Fried (SBF) Откройте для себя ключевую информацию о Sam Bankmeme Fried (SBF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sam Bankmeme Fried (SBF) $SBF is a novel crypto project that brings humor to the cryptocurrency world while promoting community involvement and innovation. Its AI functionalities set it apart. Keep an eye on its evolution as it may bring intriguing opportunities in the future. Официальный сайт: https://www.sambankmeme.com/ Купить SBF сейчас!

Токеномика и анализ цен Sam Bankmeme Fried (SBF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sam Bankmeme Fried (SBF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 99,99M $ 99,99M $ 99,99M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,05K $ 75,05K $ 75,05K Исторический максимум: $ 0,062844 $ 0,062844 $ 0,062844 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00075055 $ 0,00075055 $ 0,00075055 Узнайте больше о цене Sam Bankmeme Fried (SBF)

Токеномика Sam Bankmeme Fried (SBF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sam Bankmeme Fried (SBF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SBF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SBF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SBF, изучите текущую цену SBF!

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