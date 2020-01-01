Токеномика Salvator Mundi (MUNDI) Откройте для себя ключевую информацию о Salvator Mundi (MUNDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Salvator Mundi (MUNDI) $MUNDI represents a paradigm shift in how cultural symbols are monetized in the digital age. By combining the memetic power of Salvator Mundi with the market dynamics of crypto, this project has the potential to redefine art’s role in the global digital economy. The painting's mystique is not rooted solely in its religious subject matter but in the story behind it: a missing masterpiece, debates over its history, and its emergence as a symbol of art’s commodification in the modern age. The Salvator Mundi became an idea greater than the artwork itself, a meme tied to exclusivity, cultural capital, and the rising financial power of Saudi Arabia. This memetic resonance forms the foundation of $MUNDI, a meme-coin that captures the intrigue and symbolic weight of the Salvator Mundi painting in the digital age. Официальный сайт: https://www.lostdavinci.com Купить MUNDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Salvator Mundi (MUNDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Salvator Mundi (MUNDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Общее предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M Оборотное предложение: $ 999,77M $ 999,77M $ 999,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,25M $ 2,25M $ 2,25M Исторический максимум: $ 0,096662 $ 0,096662 $ 0,096662 Исторический минимум: $ 0,0006383 $ 0,0006383 $ 0,0006383 Текущая цена: $ 0,00225356 $ 0,00225356 $ 0,00225356 Узнайте больше о цене Salvator Mundi (MUNDI)

Токеномика Salvator Mundi (MUNDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Salvator Mundi (MUNDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUNDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUNDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUNDI, изучите текущую цену MUNDI!

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