Токеномика Saito (SAITO) Откройте для себя ключевую информацию о Saito (SAITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Saito (SAITO) Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Официальный сайт: https://saito.tech Whitepaper: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf Купить SAITO сейчас!

Токеномика и анализ цен Saito (SAITO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Saito (SAITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,11M $ 7,11M $ 7,11M Общее предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B Оборотное предложение: $ 3,00B $ 3,00B $ 3,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,11M $ 7,11M $ 7,11M Исторический максимум: $ 0,110352 $ 0,110352 $ 0,110352 Исторический минимум: $ 0,00147497 $ 0,00147497 $ 0,00147497 Текущая цена: $ 0,00237279 $ 0,00237279 $ 0,00237279 Узнайте больше о цене Saito (SAITO)

Токеномика Saito (SAITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Saito (SAITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAITO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAITO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAITO, изучите текущую цену SAITO!

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