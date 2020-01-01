Токеномика Sagittarius (SAGIT) Откройте для себя ключевую информацию о Sagittarius (SAGIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sagittarius (SAGIT) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Sagittarius, the Archer 🏹, signifies the adventurous and optimistic spirit of late autumn, from mid-November to mid-December. This season is all about seeking knowledge and new experiences. 🌍 Embark on a journey with the spirited and philosophical nature of Sagittarius! Официальный сайт: https://astrofolio.xyz/ Купить SAGIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Sagittarius (SAGIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sagittarius (SAGIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 552,43K $ 552,43K $ 552,43K Общее предложение: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M Оборотное предложение: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 552,43K $ 552,43K $ 552,43K Исторический максимум: $ 0,00784854 $ 0,00784854 $ 0,00784854 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00055221 $ 0,00055221 $ 0,00055221 Узнайте больше о цене Sagittarius (SAGIT)

Токеномика Sagittarius (SAGIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sagittarius (SAGIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAGIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAGIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAGIT, изучите текущую цену SAGIT!

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