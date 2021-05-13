Токеномика SafeMoon Inu (SMI) Откройте для себя ключевую информацию о SafeMoon Inu (SMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SafeMoon Inu (SMI) SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay. Официальный сайт: https://safemooninu.com Купить SMI сейчас!

Токеномика и анализ цен SafeMoon Inu (SMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeMoon Inu (SMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 479,23K $ 479,23K $ 479,23K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 479,23K $ 479,23K $ 479,23K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SafeMoon Inu (SMI)

Токеномика SafeMoon Inu (SMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SafeMoon Inu (SMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMI, изучите текущую цену SMI!

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