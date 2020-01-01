Токеномика Safe Haven (SHA) Откройте для себя ключевую информацию о Safe Haven (SHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Safe Haven (SHA) Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies. Официальный сайт: https://safehaven.io/ Купить SHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Safe Haven (SHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Safe Haven (SHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Общее предложение: $ 8,50B $ 8,50B $ 8,50B Оборотное предложение: $ 8,50B $ 8,50B $ 8,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Исторический максимум: $ 0,01705096 $ 0,01705096 $ 0,01705096 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014192 $ 0,00014192 $ 0,00014192 Узнайте больше о цене Safe Haven (SHA)

Токеномика Safe Haven (SHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Safe Haven (SHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHA, изучите текущую цену SHA!

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