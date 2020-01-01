Токеномика SAD MEOW (SADMEOW) Откройте для себя ключевую информацию о SAD MEOW (SADMEOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAD MEOW (SADMEOW) SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Официальный сайт: https://sadmeow.lol/ Купить SADMEOW сейчас!

Токеномика и анализ цен SAD MEOW (SADMEOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAD MEOW (SADMEOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,16K $ 35,16K $ 35,16K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,16K $ 35,16K $ 35,16K Исторический максимум: $ 0,00241871 $ 0,00241871 $ 0,00241871 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SAD MEOW (SADMEOW)

Токеномика SAD MEOW (SADMEOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAD MEOW (SADMEOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SADMEOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SADMEOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SADMEOW, изучите текущую цену SADMEOW!

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