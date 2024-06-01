Токеномика RyuJin (RYU) Откройте для себя ключевую информацию о RyuJin (RYU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RyuJin (RYU) RyuJin: Omikami's guardian dragon token, fostering community, security, and growth, while transforming user engagement into future value. Официальный сайт: https://ryujin.ai/ Whitepaper: https://www.ryujin.ai/wp-content/uploads/2024/06/RyuJinBLK22Bill.pdf Купить RYU сейчас!

Токеномика и анализ цен RyuJin (RYU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RyuJin (RYU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,93M $ 4,93M $ 4,93M Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,93M $ 4,93M $ 4,93M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RyuJin (RYU)

Токеномика RyuJin (RYU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RyuJin (RYU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RYU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RYU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RYU, изучите текущую цену RYU!

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