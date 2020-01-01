Токеномика RWAX (RWAX)

Токеномика RWAX (RWAX)

Откройте для себя ключевую информацию о RWAX (RWAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

Официальный сайт:
https://therwax.com/
Whitepaper:
https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link

Токеномика и анализ цен RWAX (RWAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWAX (RWAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 835,72K
$ 835,72K$ 835,72K
Общее предложение:
$ 50,00M
$ 50,00M$ 50,00M
Оборотное предложение:
$ 16,36M
$ 16,36M$ 16,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,55M
$ 2,55M$ 2,55M
Исторический максимум:
$ 0,565142
$ 0,565142$ 0,565142
Исторический минимум:
$ 0,02505924
$ 0,02505924$ 0,02505924
Текущая цена:
$ 0,051083
$ 0,051083$ 0,051083

Токеномика RWAX (RWAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики RWAX (RWAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RWAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RWAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RWAX, изучите текущую цену RWAX!

Прогноз цены RWAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.