Токеномика RWAX (RWAX) Откройте для себя ключевую информацию о RWAX (RWAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RWAX (RWAX) RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Официальный сайт: https://therwax.com/ Whitepaper: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link Купить RWAX сейчас!

Токеномика и анализ цен RWAX (RWAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RWAX (RWAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 835,72K $ 835,72K $ 835,72K Общее предложение: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M Оборотное предложение: $ 16,36M $ 16,36M $ 16,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,55M $ 2,55M $ 2,55M Исторический максимум: $ 0,565142 $ 0,565142 $ 0,565142 Исторический минимум: $ 0,02505924 $ 0,02505924 $ 0,02505924 Текущая цена: $ 0,051083 $ 0,051083 $ 0,051083 Узнайте больше о цене RWAX (RWAX)

Токеномика RWAX (RWAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RWAX (RWAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RWAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RWAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RWAX, изучите текущую цену RWAX!

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