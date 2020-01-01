Токеномика rsERG (RSERG) Откройте для себя ключевую информацию о rsERG (RSERG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о rsERG (RSERG) rsERG is a wrapped version of ERG that enables it to be used across different blockchain networks, such as Cardano and Ethereum, via the Rosen Bridge ($RSN). This allows ERG holders to access decentralized finance (DeFi) applications on other platforms, leveraging opportunities like trading, lending, and liquidity provision. rsERG can also be unwrapped back into native ERG, returning to the Ergo blockchain for use within its ecosystem of decentralized applications and smart contracts, all while ensuring secure and seamless cross-chain transfers with transactions recorded on Ergo. Официальный сайт: https://ergoplatform.org/ Whitepaper: https://docs.ergoplatform.com/documents/ Купить RSERG сейчас!

Токеномика и анализ цен rsERG (RSERG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене rsERG (RSERG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 97,74M $ 97,74M $ 97,74M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 91,21M $ 91,21M $ 91,21M Исторический максимум: $ 2,34 $ 2,34 $ 2,34 Исторический минимум: $ 0,514165 $ 0,514165 $ 0,514165 Текущая цена: $ 0,933163 $ 0,933163 $ 0,933163 Узнайте больше о цене rsERG (RSERG)

Токеномика rsERG (RSERG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики rsERG (RSERG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RSERG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RSERG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RSERG, изучите текущую цену RSERG!

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