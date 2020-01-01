Токеномика Roundtable (RTB)

Токеномика Roundtable (RTB)

Откройте для себя ключевую информацию о Roundtable (RTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Roundtable (RTB)

RTB is the utility token for Roundtable’s Social Media Platform

Официальный сайт:
https://roundtable.rtb.io/RTBHOME

Токеномика и анализ цен Roundtable (RTB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roundtable (RTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 548,49M
$ 548,49M$ 548,49M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M
Исторический максимум:
$ 0,174714
$ 0,174714$ 0,174714
Исторический минимум:
$ 0,00167495
$ 0,00167495$ 0,00167495
Текущая цена:
$ 0,00200543
$ 0,00200543$ 0,00200543

Токеномика Roundtable (RTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Roundtable (RTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RTB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RTB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RTB, изучите текущую цену RTB!

Прогноз цены RTB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.