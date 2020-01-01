Токеномика Ropirito (ROPIRITO)

Токеномика Ropirito (ROPIRITO)

Откройте для себя ключевую информацию о Ropirito (ROPIRITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ropirito (ROPIRITO)

ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.

Официальный сайт:
https://pump.fun/coin/CtaVq7fp5xwYFenGQypqdK97LJhTD72GgRsY8e4Npump

Токеномика и анализ цен Ropirito (ROPIRITO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ropirito (ROPIRITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 60,26K
$ 60,26K$ 60,26K
Общее предложение:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
Оборотное предложение:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 60,26K
$ 60,26K$ 60,26K
Исторический максимум:
$ 0,02334535
$ 0,02334535$ 0,02334535
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Ropirito (ROPIRITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ropirito (ROPIRITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROPIRITO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROPIRITO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROPIRITO, изучите текущую цену ROPIRITO!

Прогноз цены ROPIRITO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.