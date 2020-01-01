Токеномика Ropirito (ROPIRITO) Откройте для себя ключевую информацию о Ropirito (ROPIRITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ropirito (ROPIRITO) ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/CtaVq7fp5xwYFenGQypqdK97LJhTD72GgRsY8e4Npump Купить ROPIRITO сейчас!

Токеномика и анализ цен Ropirito (ROPIRITO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ropirito (ROPIRITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,26K $ 60,26K $ 60,26K Общее предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Оборотное предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,26K $ 60,26K $ 60,26K Исторический максимум: $ 0,02334535 $ 0,02334535 $ 0,02334535 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ropirito (ROPIRITO)

Токеномика Ropirito (ROPIRITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ropirito (ROPIRITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROPIRITO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROPIRITO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROPIRITO, изучите текущую цену ROPIRITO!

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