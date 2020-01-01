Токеномика RONKE (RONKE) Откройте для себя ключевую информацию о RONKE (RONKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RONKE (RONKE) Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Официальный сайт: https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb Купить RONKE сейчас!

Токеномика и анализ цен RONKE (RONKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RONKE (RONKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 662,11K $ 662,11K $ 662,11K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 866,10M $ 866,10M $ 866,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 764,48K $ 764,48K $ 764,48K Исторический максимум: $ 0,00947923 $ 0,00947923 $ 0,00947923 Исторический минимум: $ 0,00054142 $ 0,00054142 $ 0,00054142 Текущая цена: $ 0,00075928 $ 0,00075928 $ 0,00075928 Узнайте больше о цене RONKE (RONKE)

Токеномика RONKE (RONKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RONKE (RONKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RONKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RONKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RONKE, изучите текущую цену RONKE!

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