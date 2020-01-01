Токеномика Roko Network (ROKO) Откройте для себя ключевую информацию о Roko Network (ROKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roko Network (ROKO) Invalid 1st submission (Low social media engagement/ presence/ adoption/ audience growth rate.) Официальный сайт: https://roko.network/ Купить ROKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Roko Network (ROKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roko Network (ROKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,61M $ 2,61M $ 2,61M Общее предложение: $ 369,37B $ 369,37B $ 369,37B Оборотное предложение: $ 208,03B $ 208,03B $ 208,03B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,63M $ 4,63M $ 4,63M Исторический максимум: $ 0,00017624 $ 0,00017624 $ 0,00017624 Исторический минимум: $ 0,00000392 $ 0,00000392 $ 0,00000392 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Roko Network (ROKO)

Токеномика Roko Network (ROKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roko Network (ROKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROKO, изучите текущую цену ROKO!

Прогноз цены ROKO Хотите узнать, куда может двигаться ROKO? Наша страница прогноза цены ROKO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ROKO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!