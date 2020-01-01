Токеномика Robotic Doge (DOGER) Откройте для себя ключевую информацию о Robotic Doge (DOGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Robotic Doge (DOGER) Robotic Doge ( DOGER ) is a community driven meme project on bnb chain for and by dogecoin lovers and sits as an independent meme token following the King of all meme coins Dogecoin, The most beloved meme token of all times , and in the memory of Kabosu ( the OG Doge ,RIP ) shaping a new chapter as an Robotic Version in a futuristic world in the Crypto Space. DOGER token does not have a team or taxes ! Официальный сайт: https://dogercoin.cz/ Купить DOGER сейчас!

Токеномика и анализ цен Robotic Doge (DOGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robotic Doge (DOGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,43K $ 13,43K $ 13,43K Общее предложение: $ 144,52B $ 144,52B $ 144,52B Оборотное предложение: $ 144,52B $ 144,52B $ 144,52B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,43K $ 13,43K $ 13,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Robotic Doge (DOGER)

Токеномика Robotic Doge (DOGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Robotic Doge (DOGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGER, изучите текущую цену DOGER!

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