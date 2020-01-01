Токеномика Robotaxi (TAXI) Откройте для себя ключевую информацию о Robotaxi (TAXI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Robotaxi (TAXI) INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation. Официальный сайт: https://robotaxioneth.com/ Купить TAXI сейчас!

Токеномика и анализ цен Robotaxi (TAXI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robotaxi (TAXI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Исторический максимум: $ 0,03189708 $ 0,03189708 $ 0,03189708 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01524146 $ 0,01524146 $ 0,01524146 Узнайте больше о цене Robotaxi (TAXI)

Токеномика Robotaxi (TAXI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Robotaxi (TAXI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAXI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAXI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAXI, изучите текущую цену TAXI!

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