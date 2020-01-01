Токеномика Robotaxi (TAXI)

Токеномика Robotaxi (TAXI)

Откройте для себя ключевую информацию о Robotaxi (TAXI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Robotaxi (TAXI)

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI

Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future.

Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry.

The Robotaxi: A Revolution in the Making

The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us!

Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation.

Официальный сайт:
https://robotaxioneth.com/

Токеномика и анализ цен Robotaxi (TAXI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robotaxi (TAXI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M
Исторический максимум:
$ 0,03189708
$ 0,03189708$ 0,03189708
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,01524146
$ 0,01524146$ 0,01524146

Токеномика Robotaxi (TAXI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Robotaxi (TAXI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAXI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAXI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAXI, изучите текущую цену TAXI!

Прогноз цены TAXI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.