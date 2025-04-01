Токеномика Rob Banks (BANKS)

Токеномика Rob Banks (BANKS)

Откройте для себя ключевую информацию о Rob Banks (BANKS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Rob Banks (BANKS)

Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.

Официальный сайт:
https://www.banksonbase.com
Whitepaper:
https://www.banksonbase.com/wp-content/uploads/2025/04/Rob-Banks-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Rob Banks (BANKS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rob Banks (BANKS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 615,16K
$ 615,16K$ 615,16K
Общее предложение:
$ 21,00B
$ 21,00B$ 21,00B
Оборотное предложение:
$ 21,00B
$ 21,00B$ 21,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 615,16K
$ 615,16K$ 615,16K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rob Banks (BANKS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rob Banks (BANKS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BANKS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BANKS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BANKS, изучите текущую цену BANKS!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.