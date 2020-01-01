Токеномика Roaring Kitty (ROAR) Откройте для себя ключевую информацию о Roaring Kitty (ROAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Roaring Kitty (ROAR) MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC? Официальный сайт: https://ogroaringkitty.com Whitepaper: https://ogroaringkitty.com/roaring-kitty-empowering-the-community-in-decentralized-finance/ Купить ROAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Roaring Kitty (ROAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Roaring Kitty (ROAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,78M $ 4,78M $ 4,78M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,78M $ 4,78M $ 4,78M Исторический максимум: $ 0,01512515 $ 0,01512515 $ 0,01512515 Исторический минимум: $ 0,0000035 $ 0,0000035 $ 0,0000035 Текущая цена: $ 0,00477944 $ 0,00477944 $ 0,00477944 Узнайте больше о цене Roaring Kitty (ROAR)

Токеномика Roaring Kitty (ROAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Roaring Kitty (ROAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROAR, изучите текущую цену ROAR!

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