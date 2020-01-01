Токеномика ROACORE (ROA) Откройте для себя ключевую информацию о ROACORE (ROA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ROACORE (ROA) The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Официальный сайт: https://www.roaland.foundation/ Whitepaper: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Купить ROA сейчас!

Токеномика и анализ цен ROACORE (ROA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ROACORE (ROA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,62M $ 5,62M $ 5,62M Общее предложение: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Оборотное предложение: $ 550,00M $ 550,00M $ 550,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,70M $ 9,70M $ 9,70M Исторический максимум: $ 4,01 $ 4,01 $ 4,01 Исторический минимум: $ 0,00836887 $ 0,00836887 $ 0,00836887 Текущая цена: $ 0,01020858 $ 0,01020858 $ 0,01020858 Узнайте больше о цене ROACORE (ROA)

Токеномика ROACORE (ROA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ROACORE (ROA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROA, изучите текущую цену ROA!

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