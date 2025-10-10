Токеномика Ripples (RPLS) Откройте для себя ключевую информацию о Ripples (RPLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Ripples (RPLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ripples (RPLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 178,78K $ 178,78K $ 178,78K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 85,00M $ 85,00M $ 85,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 210,33K $ 210,33K $ 210,33K Исторический максимум: $ 0,131094 $ 0,131094 $ 0,131094 Исторический минимум: $ 0,00209786 $ 0,00209786 $ 0,00209786 Текущая цена: $ 0,00210333 $ 0,00210333 $ 0,00210333 Узнайте больше о цене Ripples (RPLS) Купить RPLS сейчас!

Информация о Ripples (RPLS) Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive. Официальный сайт: https://www.ripplesxrpl.com/ Whitepaper: https://www.ripplesxrpl.com/_files/ugd/198ac8_dfdcaa72b62148dbaaa43466f0ca3b12.pdf

Токеномика Ripples (RPLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ripples (RPLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RPLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RPLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RPLS, изучите текущую цену RPLS!

