Токеномика Ripples (RPLS)

Токеномика Ripples (RPLS)

Откройте для себя ключевую информацию о Ripples (RPLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:23:24 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Ripples (RPLS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ripples (RPLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 178,78K
$ 178,78K$ 178,78K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 85,00M
$ 85,00M$ 85,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 210,33K
$ 210,33K$ 210,33K
Исторический максимум:
$ 0,131094
$ 0,131094$ 0,131094
Исторический минимум:
$ 0,00209786
$ 0,00209786$ 0,00209786
Текущая цена:
$ 0,00210333
$ 0,00210333$ 0,00210333

Информация о Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community.

  1. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community.

  2. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration.

  3. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

Официальный сайт:
https://www.ripplesxrpl.com/
Whitepaper:
https://www.ripplesxrpl.com/_files/ugd/198ac8_dfdcaa72b62148dbaaa43466f0ca3b12.pdf

Токеномика Ripples (RPLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ripples (RPLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RPLS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RPLS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RPLS, изучите текущую цену RPLS!

Прогноз цены RPLS

Хотите узнать, куда может двигаться RPLS? Наша страница прогноза цены RPLS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»