Токеномика RigoBlock (GRG) Откройте для себя ключевую информацию о RigoBlock (GRG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RigoBlock (GRG) "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Официальный сайт: https://rigoblock.com Whitepaper: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf Купить GRG сейчас!

Токеномика и анализ цен RigoBlock (GRG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RigoBlock (GRG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,57M $ 4,57M $ 4,57M Общее предложение: $ 7,60M $ 7,60M $ 7,60M Оборотное предложение: $ 6,59M $ 6,59M $ 6,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,27M $ 5,27M $ 5,27M Исторический максимум: $ 115,8 $ 115,8 $ 115,8 Исторический минимум: $ 0,00031274 $ 0,00031274 $ 0,00031274 Текущая цена: $ 0,694818 $ 0,694818 $ 0,694818 Узнайте больше о цене RigoBlock (GRG)

Токеномика RigoBlock (GRG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RigoBlock (GRG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GRG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GRG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GRG, изучите текущую цену GRG!

Прогноз цены GRG Хотите узнать, куда может двигаться GRG? Наша страница прогноза цены GRG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GRG прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!