Токеномика Riddle by Virtuals (RIDDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Riddle by Virtuals (RIDDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Riddle by Virtuals (RIDDLE) Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space. Официальный сайт: https://riddle.fun Whitepaper: https://riddle.fun/litepaper Купить RIDDLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Riddle by Virtuals (RIDDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Riddle by Virtuals (RIDDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,31K $ 30,31K $ 30,31K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 784,50M $ 784,50M $ 784,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38,64K $ 38,64K $ 38,64K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Riddle by Virtuals (RIDDLE)

Токеномика Riddle by Virtuals (RIDDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Riddle by Virtuals (RIDDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIDDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIDDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIDDLE, изучите текущую цену RIDDLE!

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