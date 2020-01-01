Токеномика Revenue Coin (RVC) Откройте для себя ключевую информацию о Revenue Coin (RVC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Revenue Coin (RVC) Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Официальный сайт: https://revenuecoin.io/ Купить RVC сейчас!

Токеномика и анализ цен Revenue Coin (RVC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Revenue Coin (RVC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 457,09K $ 457,09K $ 457,09K Общее предложение: $ 1,73B $ 1,73B $ 1,73B Оборотное предложение: $ 862,44M $ 862,44M $ 862,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 916,62K $ 916,62K $ 916,62K Исторический максимум: $ 0,04277222 $ 0,04277222 $ 0,04277222 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00052986 $ 0,00052986 $ 0,00052986 Узнайте больше о цене Revenue Coin (RVC)

Токеномика Revenue Coin (RVC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Revenue Coin (RVC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RVC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RVC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RVC, изучите текущую цену RVC!

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