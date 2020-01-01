Токеномика Resupply USD (REUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Resupply USD (REUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Resupply USD (REUSD) A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Официальный сайт: https://resupply.fi/ Whitepaper: https://docs.resupply.fi/ Купить REUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Resupply USD (REUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resupply USD (REUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 80,30M $ 80,30M $ 80,30M Общее предложение: $ 81,10M $ 81,10M $ 81,10M Оборотное предложение: $ 81,10M $ 81,10M $ 81,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,30M $ 80,30M $ 80,30M Исторический максимум: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Исторический минимум: $ 0,969015 $ 0,969015 $ 0,969015 Текущая цена: $ 0,99018 $ 0,99018 $ 0,99018 Узнайте больше о цене Resupply USD (REUSD)

Токеномика Resupply USD (REUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Resupply USD (REUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REUSD, изучите текущую цену REUSD!

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