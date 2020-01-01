Токеномика Renzo Restaked LST (PZETH)

Токеномика Renzo Restaked LST (PZETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Renzo Restaked LST (PZETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Renzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

Официальный сайт:
https://www.renzoprotocol.com/

Токеномика и анализ цен Renzo Restaked LST (PZETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renzo Restaked LST (PZETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 74,87M
$ 74,87M$ 74,87M
Общее предложение:
$ 25,15K
$ 25,15K$ 25,15K
Оборотное предложение:
$ 25,15K
$ 25,15K$ 25,15K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 74,87M
$ 74,87M$ 74,87M
Исторический максимум:
$ 4 888,81
$ 4 888,81$ 4 888,81
Исторический минимум:
$ 1 684,12
$ 1 684,12$ 1 684,12
Текущая цена:
$ 2 976,93
$ 2 976,93$ 2 976,93

Токеномика Renzo Restaked LST (PZETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Renzo Restaked LST (PZETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PZETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PZETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PZETH, изучите текущую цену PZETH!

Прогноз цены PZETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.