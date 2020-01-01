Токеномика Renzo Restaked LST (PZETH) Откройте для себя ключевую информацию о Renzo Restaked LST (PZETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Renzo Restaked LST (PZETH) pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Официальный сайт: https://www.renzoprotocol.com/ Купить PZETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Renzo Restaked LST (PZETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Renzo Restaked LST (PZETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,87M $ 74,87M $ 74,87M Общее предложение: $ 25,15K $ 25,15K $ 25,15K Оборотное предложение: $ 25,15K $ 25,15K $ 25,15K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 74,87M $ 74,87M $ 74,87M Исторический максимум: $ 4 888,81 $ 4 888,81 $ 4 888,81 Исторический минимум: $ 1 684,12 $ 1 684,12 $ 1 684,12 Текущая цена: $ 2 976,93 $ 2 976,93 $ 2 976,93 Узнайте больше о цене Renzo Restaked LST (PZETH)

Токеномика Renzo Restaked LST (PZETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Renzo Restaked LST (PZETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PZETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PZETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PZETH, изучите текущую цену PZETH!

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